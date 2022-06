F1, Max Verstappen può dare una nuova spallata al Mondiale. Parte 1°, Leclerc 19°. E la gara sarà asciutta… (Di domenica 19 giugno 2022) Le qualifiche di Montreal si sono concluse per la Formula Uno con la pole position di Max Verstappen, che domani partirà davanti a tutti al via del Gran Premio del Canada 2022, nono appuntamento della stagione. L’olandese della Red Bull ha dominato le prove ufficiali sul bagnato, mettendo in mostra tutto il suo talento (anche grazie al rendimento della RB18) e guadagnandosi una chance importante in ottica iridata. Il 24enne nativo di Hasselt è reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque corse ed è leader del campionato con un vantaggio di 21 punti sul compagno di squadra messicano Sergio Perez e di 34 sulla Ferrari di Charles Leclerc. Per motivi diversi, i due inseguitori del campione Mondiale in carica domani scatteranno però dalle retrovie dovendo affrontare una gara tutta all’attacco in ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Le qualifiche di Montreal si sono concluse per la Formula Uno con la pole position di Max, che domani partirà davanti a tutti al via del Gran Premio del Canada 2022, nono appuntamento della stagione. L’olandese della Red Bull ha dominato le prove ufficiali sul bagnato, mettendo in mostra tutto il suo talento (anche grazie al rendimento della RB18) e guadagnandosi una chance importante in ottica iridata. Il 24enne nativo di Hasselt è reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque corse ed è leader del campionato con un vantaggio di 21 punti sul compagno di squadra messicano Sergio Perez e di 34 sulla Ferrari di Charles. Per motivi diversi, i due inseguitori del campionein carica domani scatteranno però dalle retrovie dovendo affrontare unatutta all’attacco in ...

