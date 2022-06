Esplodono due camper | muore una donna | grave il marito Sgomberare subito i rom

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 giugno 2022) Unè esploso questo pomeriggio intorno alle 15 a Rozzano, in via Giovanni Boccaccio, alle porte di Milano. Nell'esplosione, dalle prime informazioni, è morta una, mentre ildi 81 anni è riuscito ad uscire dal veicolo. É stato portato in gravi condizioni al Policlinico con ustioni di secondo o terzo grado sull'80-90% del corpo. É in condizioni gravissime. Anche un passante di 31 anni che ha cercato di aiutare a spegnere le fiamme è rimasto ustionato. Dai primi accertamenti pare che ad esplodere sia stata una bombola di gas. A notare un'alta colonna di fumo proveniente da un parcheggio a Rozzano è stata una Volante della Polizia. Quando gli agenti sono arrivati in via Boccacio, hanno visto un uomo in fiamme uscire correndo da unanch'esso in fiamme. Gli agenti hanno messo in sicurezza ...