Elezioni Andalusia | vincono i conservatori

(Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Vittoria da record per i conservatori in Andalusia. I 58 seggi che il Partito Popolare di Juanma Moreno ha ottenuto nelle Elezioni andaluse di questa domenica rappresentano il miglior risultato storico che i "popolari" hanno raggiunto in questa regione dal ritorno della democrazia. Queste cifre, sommate ai 14 deputati di Vox, mostrano la svolta storica di questa regione a destra, con 72 deputati, contro i 37 seggi della sinistra divisa tra Psoe, Por Andalucía e Adelante Andalucía. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

