Donnarumma, un’altra beffa inaspettata: è successo dopo un anno (Di domenica 19 giugno 2022) L’ultimo anno non è certo stato positivo per Gianluigi Donnarumma: a conferma arriva una sentenza certo non incoraggiante per lui. Un’estate fa Gigio Donnarumma era assoluto protagonista del calcio mondiale. Fresco campione d’Europa con l’Italia, protagonista assoluto degli Europei con tanto di premio come miglior giocatore della competizione, lasciava il Milan tra non poche polemiche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 19 giugno 2022) L’ultimonon è certo stato positivo per Gianluigi: a conferma arriva una sentenza certo non incoraggiante per lui. Un’estate fa Gigioera assoluto protagonista del calcio mondiale. Fresco campione d’Europa con l’Italia, protagonista assoluto degli Europei con tanto di premio come miglior giocatore della competizione, lasciava il Milan tra non poche polemiche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

angelomangiante : L'Italia ha subito almeno 5 gol in un match per la prima volta dal 12 maggio 1957 contro la Jugoslavia nell'allora… - FalcoN18236637 : @AndreaLongoni5 Ho imparato da dopo il 'caso Donnarumma' a prendere molto più con le pinze le notizie di voi… - PaulEle43619453 : @JulzOa In un intervista maigna dice di essere stato contattato da maldini e massara quando stava terminando la sta… - ruotesaltate : Il salvataggio di Kjaer ha dato il via libera all’anno rossonero, con scudetto, eliminazione dell’Italia dai mondia… - PianiMino : Mi ero perso questa perla A fine Gara Donnarumma urla “no. No. Respect!” Si rivolgeva a Kimmich, reo di aver tenta… -