Bimba azzannata | il pitbull non è cane per tutti e la legge italiana non serve a prevenire

(Di domenica 19 giugno 2022) Ancora una volta siamo a commentare un episodio riguardante unche si rende protagonista di un ferimento (leggi), purtroppo, in questo caso, di una bambina. La premessa, più che doverosa, è che, come spesso accade, sono troppo pochi gli elementi di cui siamo a conoscenza per poter giudicare l’episodio in sé, per cui mi astengo dal farlo, in quanto sappiamo soltanto che la bambina pare si sia avvicinata troppo ai cuccioli, scatenando la reazione della mamma, un atteggiamento che, sebbene estremo, purtroppo può starci. Il, come tutte le razze a sé assimilabili, non è unper. È uncon una bocca importante, con una presa decisamente forte, frutto di una selezione mirata ad ottenere ciò, così come il segugio è stato “creato” per fiutare e il retriever per ...