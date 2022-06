Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 18 giugno 2022 (Di domenica 19 giugno 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 18 giugno 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la replica di Danza con Me ha portato a casa 1261 spettatori (9.94% di share); su Canale5 la replica di Tú sí que Vales ha avuto 1721 spettatori (share 16.19%). Su Italia1 il film Transformers ha ottenuto 642 spettatori (5.26%); su Rai2 il film Nell’ombra del killer ha portato a casa 890 spettatori (5.88%); su Rai3 il documentario Sapiens – Un solo pianeta ha portato a casa 661 spettatori (4.97%); su Rete4 il film Il ragazzo di campagna ha intrattenuto 880 spettatori (6.56%); su La7 il film Al vertice della tensione ne ha avuti 478 (3.61%). ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 19 giugno 2022)tv: idei programmi più visti di18, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la replica di Danza con Me ha portato a casa 1261 spettatori (9.94% di share); su Canale5 la replica di Tú sí que Vales ha avuto 1721 spettatori (share 16.19%). Su Italia1 il film Transformers ha ottenuto 642 spettatori (5.26%); su Rai2 il film Nell’ombra del killer ha portato a casa 890 spettatori (5.88%); su Rai3 il documentario Sapiens – Un solo pianeta ha portato a casa 661 spettatori (4.97%); su Rete4 il film Il ragazzo di campagna ha intrattenuto 880 spettatori (6.56%); su La7 il film Al vertice della tensione ne ha avuti 478 (3.61%). ...

