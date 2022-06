VIDEO Berrettini-van de Zandschulp, ATP Queen’s 2022: highlights e sintesi. Il romano più forte anche della pioggia (Di sabato 18 giugno 2022) Ancora finale, ancora Queen’s, ancora Matteo Berrettini. Per il romano non c’è freno sull’erba, almeno per il momento: nel 2022 ancora non ha perso un match su questa superficie, e si è confermato con l’olandese Botic van de Zandschulp per mezzo di un 6-4 6-3 che non lascia spazio a dubbi. Il numero 1 d’Italia, che tra 2021 e 2022 ha perso sui prati soltanto in finale a Wimbledon contro Novak Djokovic, sfiderà ora il serbo Filip Krajinovic per continuare una serie positiva che è ancor più importante se si considera che stiamo parlando di un giocatore rientrato da un infortunio piuttosto serio. ATP Queen’s 2022, Matteo Berrettini liquida anche van de Zandschulp e approda in finale per il secondo anno di ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Ancora finale, ancora, ancora Matteo. Per ilnon c’è freno sull’erba, almeno per il momento: nelancora non ha perso un match su questa superficie, e si è confermato con l’olandese Botic van deper mezzo di un 6-4 6-3 che non lascia spazio a dubbi. Il numero 1 d’Italia, che tra 2021 eha perso sui prati soltanto in finale a Wimbledon contro Novak Djokovic, sfiderà ora il serbo Filip Krajinovic per continuare una serie positiva che è ancor più importante se si considera che stiamo parlando di un giocatore rientrato da un infortunio piuttosto serio. ATP, Matteoliquidavan dee approda in finale per il secondo anno di ...

