Venditti & De Gregori, due 'filosofi e falegnami' in concerto a Roma (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Partirono in due ed erano abbastanza...". L'inizio del concerto di Venditti & De Gregori allo stadio Olimpico di Roma, prima tappa del loro tour, fotografa già dal primo brano l'eccezionalità e al tempo stesso la naturalezza di vedere per la prima volta, insieme, sul palco Francesco De Gregori e Antonello Venditti, due "filosofi e falegnami", come si autodefiniscono. "Due sopravvissuti? Forse sì, anche; ma sopravvissuti bene...", tengono a sottolineare - con ampio sfoggio di realismo e ironia, ingredienti spesso presenti entrambi nei testi dei loro brani - prima di salire sul palco per lo start al tour, con un'unica band formata da musicisti che da anni collaborano separatamente con i ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022), 18 giu. (Adnkronos) - "Partirono in due ed erano abbastanza...". L'inizio deldi; Deallo stadio Olimpico di, prima tappa del loro tour, fotografa già dal primo brano l'eccezionalità e al tempo stesso la naturalezza di vedere per la prima volta, insieme, sul palco Francesco Dee Antonello, due "", come si autodefiniscono. "Due sopravvissuti? Forse sì, anche; ma sopravvissuti bene...", tengono a sottolineare - con ampio sfoggio di realismo e ironia, ingredienti spesso presenti entrambi nei testi dei loro brani - prima di salire sul palco per lo start al tour, con un'unica band formata da musicisti che da anni collaborano separatamente con i ...

Pubblicità

_Techetechete : Con Antonello @Venditti e @fdegregori questa sera a #Techetechete è tutta un'altra musica. ?? Si comincia alle 20.3… - fisco24_info : Venditti & De Gregori, due 'filosofi e falegnami' in concerto a Roma: (Adnkronos) - 'Siamo due sopravvissuti? Sì, m… - ledicoladelsud : Venditti & De Gregori, due ‘filosofi e falegnami’ in concerto a Roma - lifestyleblogit : Venditti & De Gregori, due 'filosofi e falegnami' in concerto a Roma - - italiaserait : Venditti & De Gregori, due ‘filosofi e falegnami’ in concerto a Roma -