Prelemi | incontro speciale | “Riuniti con chi ci ha unito”

Leggi su 361magazine

(Di sabato 18 giugno 2022) Iritrovano Alfonso Signorini a Mykonos e scatta la dedica di Pierpaolo e Giulia: “Colui che ci ha” Incontri speciali in quel di Mykonos. Possiamo dire che il GF Vip si è spostato in massa verso la meravigliosa isola greca, e oltre alle sorelle Selassiè, sbarcate nei giorni scorsi, anche Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono atterrati per un brevissimo periodo nella magica terra. Momenti che sono bastati per incontrare sul campo Alfonso Signorini, conduttore delle ultime tre edizioni del GF Vip e anche quella in cui i due si sono conosciuti e fidanzati. Su Instagram Pretelli ha postato uno scatto in cui i tre sono ritratti insieme: “Finalmentecon chi ci ha” – la dedica dello showman al conduttore e giornalista in una storia sui social – . LEGGI ANCHE: OMICIDIO ELENA DEL POZZO, LA MADRE: ...