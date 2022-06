(Di sabato 18 giugno 2022) Sono in tanti a pensare che i, specialmente i più piccoli, i genitori farebbero meglio a non portarli in chiesa. Perché non riescono a stare tranquilli e possono infastidire gli altri. Ma come è meglio comportarsi? Èche, ad esempio, i genitori non vengano insieme ama che si dividano per accudire L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

TheDocReQ3 : RT @___LUKASPC___: @TheDocReQ3 Beh quantomeno lui o lei (??) ha avuto molta piu' decenza ed intelligenza di taluni genitori o nonni .... Ce… - ___LUKASPC___ : @TheDocReQ3 Beh quantomeno lui o lei (??) ha avuto molta piu' decenza ed intelligenza di taluni genitori o nonni ..… - Giulia08390249 : RT @gomitolodilana7: Sono stufa di sentirmi ripetere che Putin ammazza i bambini e quando chiedo i video,mi si risponda che la tv ne è pien… - Habanerorange : RT @gomitolodilana7: Sono stufa di sentirmi ripetere che Putin ammazza i bambini e quando chiedo i video,mi si risponda che la tv ne è pien… - ClaudiaFucci82 : @trattomale @SimoneBonzanini Stesso mio problema, io devo fare 4 volte il giro della città per portare i bambini, h… -

La Luce di Maria

Molto apprezzate anche quelle per, andate quasi sold - out. La maglietta un capo d'... Ogni maglietta diventerà da collezione, sarà come la tela di un quadro dasempre con sé. Chi ...Lei e una sua amica sono impegnate nelcibo, medicine e prodotti per l'igiene a, anziani e sfollati interni. Il concorso Apanasenko è comunque la seconda uscita dal concorso nazionale ... Portare i bambini a Messa è sempre giusto I consigli del sacerdote Un mondo in cui la moltitudine di disperati che scappano da guerre, disastri ambientali, stupri di massa, salute negata, povertà assoluta, vengono fatti affogare o sparire in fosse comuni nel deserto, ...Giù le mani: non si strumentalizzino i bambini per portare avanti le proprie agende politiche. Non possiamo condividere certi messaggi inaccettabili che inneggiano al ‘caos’, visioni del mondo ...