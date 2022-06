MotoGP GP Germania 2022, Aleix Espargaro: “Vicini ai primi, il passo è buono” (Di sabato 18 giugno 2022) “Ho fatto un piccolo errore nelle FP4 e ho perso un po’ di feeling. Siamo comunque molto Vicini ai primi, abbiamo lottato per la pole. Il passo è buono, ma la cosa più interessante sarà vedere quanto calerà la gomma con questo caldo. Errori? Ne posso fare, ma non più come quello di Barcellona”. Così Aleix Espargaro, pilota dell’Aprilia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il quarto posto nella qualifica del Gran Premio di Germania di MotoGP. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) “Ho fatto un piccolo errore nelle FP4 e ho perso un po’ di feeling. Siamo comunque moltoai, abbiamo lottato per la pole. Il, ma la cosa più interessante sarà vedere quanto calerà la gomma con questo caldo. Errori? Ne posso fare, ma non più come quello di Barcellona”. Così, pilota dell’Aprilia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il quarto posto nella qualifica del Gran Premio didi. SportFace.

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? PECCO DA SOGNO CONQUISTA LA POLE ?? Quartararo in prima fila, Zarco 3° I risultati ? - SkySportMotoGP : MotoGP, la griglia di partenza del GP di Germania (Sachsenring): pole di Bagnaia #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - Eurosport_IT : P-E-C-C-O! ?????? Bagnaia su Ducati conquista la pole del GP Germania con 1:19.931 ????????? #MotoGP | #GermanGP |… - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Pole position in MotoGp al Gran Premio di Germania. Nelle qualifiche sul circuito del Sanchsenring, il pilota della Ducati si co… - Adnkronos : #GpGermania, #Bagnaia in pole davanti a Quartararo e Zarco. #MotoGp. -