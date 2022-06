Luca Marini contento | “Buon setting | Ducati ufficiale? Sarebbe un onore”

(Di sabato 18 giugno 2022)inizio di weekend perdel Mooney VR46 Racing Team. Il fratellastro di Valentino Rossi ha piazzato la sua moto al secondo posto delle Libere del Sachsenring alzando bandiera bianca soltanto davanti al record messo a referto da Francesco Bagnaia. Il feeling con il bolide cresce, ma il sogno del ragazzo è quello di guidare quellache ha liberato un posto. Le parole di unfelice della sua moto Ecco le parole del fratellastro di Valentino Rossi ai microfoni di Sky Sport: “Sono felice che abbiamo trovato unaa base di– spiega il pilota del Mooney VR46 Racing Team– mi diverto, sto andando forte in diverse piste e spero di ...

Bagnaia davanti a tutti,in seconda posizione e Jack Miller terzo . Se due indizi fanno una prova avendonde tre potremmo affermare che la moto di Dall'Igna - dopo il periodo iniziale di ...Un esempio potrebbe essere, oggi rapidissimo. Fastidio reciproco: atteggiamento da evitare Sempre che uno (o più) dei piloti Ducati o Aprilia non sia (o non siano) in grado di fuggire a ...Tutti gli aggiornamenti del GP di Germania dove è il giorno delle terze libere e delle qualifiche di tutte le classi ...GP Germania Sachsenring Mooney VR46 Racing Team MotoGP 2022 – Luca Marini ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Germania, decima tappa del Motomondiale 2022, con il terzo tempo.