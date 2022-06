LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: record italiano di Ceccon nei 50 farfalla! De Tullio in finale nei 400! Bene Di Liddo e Martinenghi, delude Razzetti (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.33: Ai 200 Canada, Olanda, Cina 11.31: Al via la prima semifinale della 4×100 stile libero donne. Non c’è l’Italia 11.28: Questi i finalisti dei 400 misti uomini: Marchand, Foster, Kalisz, Seto, Hollo, Honda, Clareburt, Smith 11.27: Peccato, Razzetti crolla nel finale, è quinto con 4’13?72 ed è fuori dalla finale. Vince Seto in 4’10?51 davanti a Honda 11.26: Ai 300 Seto, Clareburt, Honda, Razzetti quarto 11.25: Ai 200 Kos, Seto, Smith, Razzetti è settimo 11.24: Ai 100 Honda, Razzetti, Seto, ora il dorso in difesa per Razzetti 11.21: La penutlima batteria va al francese Marchand chesi impone faticando nel finale in 4’09?09, secondo posto per lo statunitense ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.33: Ai 200 Canada, Olanda, Cina 11.31: Al via la prima semidella 4×100 stile libero donne. Non c’è l’Italia 11.28: Questi i finalisti dei 400 misti uomini: Marchand, Foster, Kalisz, Seto, Hollo, Honda, Clareburt, Smith 11.27: Peccato,crolla nel, è quinto con 4’13?72 ed è fuori dalla. Vince Seto in 4’10?51 davanti a Honda 11.26: Ai 300 Seto, Clareburt, Honda,quarto 11.25: Ai 200 Kos, Seto, Smith,è settimo 11.24: Ai 100 Honda,, Seto, ora il dorso in difesa per11.21: La penutlima batteria va al francese Marchand chesi impone faticando nelin 4’09?09, secondo posto per lo statunitense ...

