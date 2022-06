LIVE Berrettini-Van de Zandschulp 6-4 3-2, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: è finita la pioggia! Tra poco si riprende (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 HANNO TOLTO I TELONI! Si cerca di riprendere a Londra. Anche la rete è pronta ad essere rimontata. 16.11 Restate con noi dunque per maggiori aggiornamenti in attesa della ripresa! 16.09 Matteo Berrettini è avanti 6-4 3-2 nella prima semifinale inglese: Botic van de Zandschulp potrebbe ritrovare motivazione e fiducia con l’interruzione per pioggia. 16.07 Campo di nuovo coperto sul Centrale: molto frustrato l’italiano che ha una chance di break ancora da sfruttare. 16.06 MATCH SOSPESO A LONDRA! L’azzurro conduce 6-4 3-2 nella prima semifinale inglese. 30-40 Berrettini NON TROVA IL CAMPO E LA PIOGGIA FERMA DI NUOVO TUTTO! 15-40 ALTRE DUE PALLE BREAK PER Berrettini 15-30 DEMI VOLÉE VINCENTE DI ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.20 HANNO TOLTO I TELONI! Si cerca dire a Londra. Anche la rete è pronta ad essere rimontata. 16.11 Restate con noi dunque per maggiori aggiornamenti in attesa della ripresa! 16.09 Matteoè avanti 6-4 3-2 nella prima semifinale inglese: Botic van depotrebbe ritrovare motivazione e fiducia con l’interruzione per pioggia. 16.07 Campo di nuovo coperto sul Centrale: molto frustrato l’italiano che ha una chance di break ancora da sfruttare. 16.06 MATCH SOSPESO A LONDRA! L’azzurro conduce 6-4 3-2 nella prima semifinale inglese. 30-40NON TROVA IL CAMPO E LA PIOGGIA FERMA DI NUOVO TUTTO! 15-40 ALTRE DUE PALLE BREAK PER15-30 DEMI VOLÉE VINCENTE DI ...

