Kim Cattrall nel cast di una serie super “glamour” per Netflix

(Di sabato 18 giugno 2022) Nonostante le polemiche scatenatesi dopo And Just Like That, Kimcoltiva la sua carriera ed è stata scelta daper una nuovaTV, intitolata. Kime ilvanno di pari passo considerando che, per tanti anni, ha interpretato la spumeggiante Samantha Jones, uno dei quattro personaggi chiave di Sex and the City. Negli ultimi mesi, il nome dell’attrice è tornato a galla per via del revival And Just Like That a cui non ha voluto prendere parte. Gli autori, per non tagliare del tutto Samantha dalla trama, hanno proposto un litigio con Carrie e la conseguente partenza per Londra della Jones. Le interazioni tra le due hanno coinvolto principalmente smartphone e chat. Kim. Crediti: AnsaMa, ora che sembra chiaro più che mai che ...

Pubblicità

Madeline_Tiger : Solo io noto una somiglianza pazzesca tra Elsa Pataky e Kim Cattrall da giovane? #interceptor #ElsaPataky… - telebajocero : ¿Netflix tendrá a Kim Cattrall compitiendo con Sarah Jessica Parker? - ParliamoDiNews : Sarah Jessica Parker su Kim Cattrall: «Non ci sentivamo più a nostro agio» #kimcattrall #One #SexandtheCity… - badtasteit : #KimCattrall protagonista della serie Glamorous, prodotta per #Netflix - ParliamoDiNews : Glamorous: Kim Cattrall nel cast della nuova serie Netflix #Netflix @NetflixIT #11giugno -

è un po' dappertutto in questo periodo (tranne che nel revival di Sex and the City , purtroppo). Solo da pochi giorni su Peacock con Queer as Folk e poco prima in How I Met Your Father , ...L'attricenon tornerà nel mondo di Sex and the City, ma l'attrice ha trovato un'altra serie di cui sarà protagonista: Glamorous , un progetto destinato a Netflix. Lo show era stato sviluppato per ...Terzo ruolo in tv per l'ex star di Sex and the City dopo How I Met Your Father e Queer as Folk. Kim Cattrall è un po' dappertutto in questo periodo (tranne che nel revival di Sex and the City, purtrop ...La carismatica Kim Cattrall interpreterà un ruolo assolutamente perfetto per lei in Glamorous, la nuova serie in arrivo su Netflix!