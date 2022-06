PubblicitĂ

ParliamoDiNews : IL VIDEO. Il Po ai livelli minimi dal 1972, portata del 72% inferiore - il Dolomiti #video #livelli #minimi… - DemmerJohanna : RT @PlatformAdam: #Drought in #Italy: the Po Delta is saulted! #siccità La siccità nel Nord #Italia persiste! Le immagini #Copernicus #Se… - infoitinterno : Il Po ai livelli minimi dal 1972, portata del 72% inferiore - infoitinterno : Il Po ai livelli minimi dal 1972, portata del 72% inferiore - Il Sole 24 ORE - infoitinterno : Il Po ai livelli minimi dal 1972, portata del 72% inferiore -

... basti pensare che nel ferrarese , una sezione di chiusa di Pontelagoscuro ha toccatomai ... E come se non bastasse, idi cuneo salino, ovvero il sale che dal mare va verso il delta del ...... il Lago di Como, il Lago d'Iseo, il Lago d'Idro e il Lago di Garda " hanno invece confermato che si potrà scendere sotto isia per permettere le irrigazioni a valle, sia per ...Il fiume Po è ai minimi storici: convocato per martedì un tavolo tecnico. La produzione di frutta e verdura calerà del 40% ...I dati dello European bathing water: in Italia l’88% dei siti ha qualit eccelente (ma 31 luoghi sono interdetti per inquinamento) ...