GP Canada 2022 streaming gratis e diretta TV8? Dove vedere qualifiche F1 (Di sabato 18 giugno 2022) Il GP Canada 2022, valido come nono Gran Premio stagionale del Mondiale di Formula Uno, si corre domenica 19 giugno alle ore 20 italiane sul circuito di Montreal in Canada. A distanza di una settimana dalla vittoria di Verstappen a Baku, i piloti si sfideranno lungo i 4,3 km del tracciato da ripetere 70 volte. Ricordiamo che l’ultima edizione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere qualifiche GP Canada 2022, streaming gratis LIVE F1 e diretta TV8? Dove vedere GP Stiria 2021 F1, streaming gratis LIVE e ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 18 giugno 2022) Il GP, valido come nono Gran Premio stagionale del Mondiale di Formula Uno, si corre domenica 19 giugno alle ore 20 italiane sul circuito di Montreal in. A distanza di una settimana dalla vittoria di Verstappen a Baku, i piloti si sfideranno lungo i 4,3 km del tracciato da ripetere 70 volte. Ricordiamo che l’ultima edizione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::GPLIVE F1 eGP Stiria 2021 F1,LIVE e ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il monegasco Charles Leclerc partirà domenica con dieci posti di penalità al GP del Canada di Formula 1 in programm… - SkySportF1 : F1, GP di Canada: Leclerc sostituisce la centralina, 10 posizioni di penalità in griglia #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : F1, a Montreal una marmotta passa tra Alonso e Sainz nelle libere: è salva. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - Manela94530607 : RT @BluDiChina: @tenniscrochet @AdrianaSpappa è che sarebbero in corso colloqui fra Canada e Germania per trovare il modo di aggirare le sa… - razorblack66 : RT @a_lambardi: Per chi non l'avesse chiaro il #gas in arrivo dalla #Russia non è ridotto perché #Putin è cattivo, vuole farci un dispetto,… -