Gardaland, mancano i lavoratori stagionali: chiusura anticipata per 13 attrazioni. La rabbia dei visitatori: «Basterebbe pagarli bene» (Di sabato 18 giugno 2022) Il parco divertimenti più grande d’Italia, Gardaland, è in difficoltà per la mancanza di lavoratori stagionali. La direzione ha scelto così di chiudere 13 attrazioni alle ore 19 anziché alle 23 da domani, 19 giugno. Decisione che non è piaciuta ai visitatori, in particolar modo a coloro che avevano acquistato la soluzione che permette l’accesso a tutte le attrazioni del parco divertimenti senza limiti di orario e che ora si trovano a non poterne usufruire. La rabbia degli utenti si è manifestata nei commenti su Facebook alla pagina di Gardaland, soprattutto sotto il post che pubblicizzava l’evento della Notte Bianca di stasera. «Ho pagato l’abbonamento per usufruire delle attrazioni sempre e loro le chiudono», scrive Giada M. I ... Leggi su open.online (Di sabato 18 giugno 2022) Il parco divertimenti più grande d’Italia,, è in difficoltà per la mancanza di. La direzione ha scelto così di chiudere 13alle ore 19 anziché alle 23 da domani, 19 giugno. Decisione che non è piaciuta ai, in particolar modo a coloro che avevano acquistato la soluzione che permette l’accesso a tutte ledel parco divertimenti senza limiti di orario e che ora si trovano a non poterne usufruire. Ladegli utenti si è manifestata nei commenti su Facebook alla pagina di, soprattutto sotto il post che pubblicizzava l’evento della Notte Bianca di stasera. «Ho pagato l’abbonamento per usufruire dellesempre e loro le chiudono», scrive Giada M. I ...

Pubblicità

Scilla361 : RT @GioB1974: Stai a vedere che bisognerà arrivare a stipendi decenti e turni umani per attirare i lavoratori. Che mondo, Signori miei: che… - infoitinterno : Gardaland, mancano i lavoratori stagionali: le attrazioni chiudono in anticipo - infoitinterno : Gardaland, 13 attrazioni chiudono prima: mancano i lavoratori stagionali - infoitinterno : 'Mancano gli stagionali'. Gardaland chiude in anticipo 13 attrazioni - Alessio17 : RT @GioB1974: Stai a vedere che bisognerà arrivare a stipendi decenti e turni umani per attirare i lavoratori. Che mondo, Signori miei: che… -