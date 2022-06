Pubblicità

UFFICIALE - L'Empoli riscatta Guglielmo Vicario (FOTO)
Empoli, UFFICIALE: riscattato Vicario dal Cagliari

Guglielmo Vicario è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Empoli. Il club toscano ha deciso di riscattare il suo cartellino dal Cagliari per circa 8 milioni di euro. Dopo la grande stagione passata, il portiere classe 1996 ha suscitato l'interesse di diverse squadre. Empoli Football Club comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Guglielmo Vicario dal Cagliari Calcio.