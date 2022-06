Cristina Conforti | travolta e uccisa da un bus a 53 anni | l' autista stava scrivendo messaggi hot nella chat di Messenger

Pubblicità

Era impegnato a chattare con il cellulare per organizzare incontri a luci rosse quando ha travolto e ucciso una donnadi 53 anni . Per lui, un 47enne autista Atm la procura di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio stradale avvenuto l'11 dicembre del 2020 in via Gorki, nel centro ...Un bus l'11 dicembre 2020 ha investito e uccisoa Cinisello Balsamo, in provincia di Milano: la donna, intorno alle 15.30, si trovava sul marciapiede in via Gorki, la strada che costeggia il Parco Nord. L'autista della linea 727 ...Cristina Conforti camminava in pieno giorno in una via vicino all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, nel Milanese. Erano le 15,30. Lui, l’autista dell’autobus, sorrideva con il cellulare in mano, ...Era impegnato a chattare con il cellulare per organizzare incontri a luci rosse quando ha travolto e ucciso una donna Cristina Conforti di 53 anni. Per lui, un 47enne autista Atm la procura di Monza..