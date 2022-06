Aborto | Indagine Ass Coscioni | 100% di obiettori in 31 strutture | oltre 80 superano l’80%

(Di sabato 18 giugno 2022) Sono 31 (24 ospedali e 7 consultori) lesanitarie in Italia con ildidi coscienza per medici ginecologi, anestesisti, infermieri o OSS. Quasi 50 quelli con una percentuale superiore al 90% e80 quelli con un tasso di obiezione superiore al. È quanto emerge dall’aggiornata “Mai Dati!” condotta su180da Chiara Lalli, docente di Storia della Medicina, e Sonia Montegiove, informatica e giornalista, resa nota con l’Associazione Lucae presentata questa mattina durante la conferenza stampa alla Camera dei Deputati. In occasione dei 44 anni dall’entrata in vigore della legge 194, la ricerca, tramite accesso civico generalizzato, ha evidenziato ciò che la Relazione ...

Pubblicità

..., scandali sessuali, celibato dei preti, sacerdozio femminile..) è stato inviato al Papa che ...svalutazione del pensiero (minoritariamente manifestato anche nell'ambito di questa nostra)...... come anticipato dal gruppo pro'Shut Down D. C.' la settimana precedente; alla marcia di ... in Texas (l'è ancora in corso: non è esclusa la causa dolosa). Il 13 giugno , i v escovi c ...