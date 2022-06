Zhang ai dipendenti Inter: «Tappiamoci le orecchie sulle speculazioni» (Di venerdì 17 giugno 2022) . Il discorso del presidente nerazzurro La Gazzetta dello Sport riporta un estratto del discorso di Steven Zhang ai dipendenti dell’Inter avvenuto nella giornata di giovedì. Queste le sue dichiarazioni: «Abbiamo vissuto emozioni uniche vincendo tre trofei, ora Tappiamoci le orecchie sulle speculazioni che arrivano da fuori sulla società e torniamo a vincere» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) . Il discorso del presidente nerazzurro La Gazzetta dello Sport riporta un estratto del discorso di Stevenaidell’avvenuto nella giornata di giovedì. Queste le sue dichiarazioni: «Abbiamo vissuto emozioni uniche vincendo tre trofei, oraleche arrivano da fuori sulla società e torniamo a vincere» L'articolo proviene da Calcio News 24.

