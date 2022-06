Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2022 ore 08:45 (Di venerdì 17 giugno 2022) Viabilità DEL 17 GIUGNO 2022 ORE 08.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, PERMANGONO RALLENTAMENTI IN POIMITA’ DI VIA LAURENTINA, IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA E A24, A SEGUIRE CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE, POI CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA BUFALOTTA CODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ORA LOCALIZZATE TRA FIORENTINI E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO IN USCITA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO CAMBIAMO ARGOMENTO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 giugno 2022)DEL 17 GIUGNOORE 08.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, PERMANGONO RALLENTAMENTI IN POIMITA’ DI VIA LAURENTINA, IN DIREZIONESUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA E A24, A SEGUIRE CODE TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA, IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE, POI CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA BUFALOTTA CODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ORA LOCALIZZATE TRA FIORENTINI E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO IN USCITA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO CAMBIAMO ARGOMENTO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO ...

