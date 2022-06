Ultime Notizie Roma del 17-06-2022 ore 11:10 (Di venerdì 17 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto della relazione da parte di Francesco Vitale in studio a fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni pari a circa 63 milioni di metri cubi gazprom ha comunicato che il 50% di quanto richiesto lo comunica Eni che pubblica un aggiornamento sulla provvigione amento di gas dalla Russia sale l’incidenza settimanale dei casi covid a livello nazionale 310 ogni 100.000 abitanti contro 222 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana nel periodo che va dal 25 maggio al 7 giugno le reti medio calcolato sui casi sintomatici e invece 083 in aumentato rispetto alla settimana precedente quando era pari a 075 con un range che supera la soglia epidemica l’evidenza e monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute accordo av.to sulla pesca La revoca temporanea dei brevetti sui vaccini ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 giugno 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto della relazione da parte di Francesco Vitale in studio a fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni pari a circa 63 milioni di metri cubi gazprom ha comunicato che il 50% di quanto richiesto lo comunica Eni che pubblica un aggiornamento sulla provvigione amento di gas dalla Russia sale l’incidenza settimanale dei casi covid a livello nazionale 310 ogni 100.000 abitanti contro 222 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana nel periodo che va dal 25 maggio al 7 giugno le reti medio calcolato sui casi sintomatici e invece 083 in aumentato rispetto alla settimana precedente quando era pari a 075 con un range che supera la soglia epidemica l’evidenza e monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute accordo av.to sulla pesca La revoca temporanea dei brevetti sui vaccini ...

