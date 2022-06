Traffico Roma del 17-06-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 giugno 2022) Luceverdedalla redazione Buongiorno Bentrovati al microfono Sonia cerquetani molti incidenti che si sono verificati in queste ore sulle strade della capitale code su Viale Palmiro Togliatti altezza Piazza di Cinecittà su via del Monte del grano nei pressi di piazza dei tributi e poi sulla Tuscolana incrocio con Vicolo di Porta Furba ed ancora disagi per incidenti su Viale deignoli a via della Macchiarella verso Ostia e della zona di Ostia su via del Ponte di Tor boacciana lunghe code sulla tangenziale est dallo svincolo A24 via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico tu raccordo anulare rallentamenti e code in carreggiata interna tra la Bufalotta lo svincolo A24 e poi proseguendo tra Casilina Ardeatina e lungo la carreggiata esterna tra Prenestina e svincolo A24 sciopero nazionale di 24 ore treni a rischio fino alle 21 di questa sera ...