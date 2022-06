Sampdoria | se Skriniar lascia l'Inter i blucerchiati non incassano | la situazione

Pubblicità

infoitsport : Skriniar-Inter, nessun bonus per la Sampdoria: i dettagli della clausola - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, ma la percentuale sulla cessione di #Skriniar? Il caso - TuttoSampdoria1 : #Sampdoria, se #Skriniar va al #PSG non hai interesse. La verità - MarcoMelotti10 : @DanyMalkInter @PeppeBarletta92 @Thatsgiuliav De Ligt capitano a 19 anni dell'Ajax semifinalista di Champions, fina… - Alessio95983803 : @Manolo19973 @MTibete Quando venne Skriniar dalla Sampdoria, nessuno lo conoseva.. -

Ma solo se dovesse saltare l'affarecon l'Inter. Dopo Romagnoli in uscita anche Gabbia () e Caldara che ha molte richieste in ...... il super trasferimento sta per diventare realtàIl matrimonio trae l'Inter sta per giungere al termine. Arrivato nel luglio 2017 dalla, il centrale slovacco ha fatto breccia nel ...L'Inter è vicina a vendere Milan Skriniar in questa sessione di calciomercato: alla Sampdoria, però, non spetta nessuna percentuale sulla rivendita ...Skriniar vuole restare, con lui c’è una bozza di accordo per il rinnovo fino al 2026 ma per esigenze di cassa la società targata Suning è di fatto costretta a privarsi di almeno un big. E ad oggi l’in ...