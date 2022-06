Putin, Draghi e i Five Eyes. Appunti americani del Copasir (Di venerdì 17 giugno 2022) Prima le buone notizie: l’Italia è sulla mappa. Da Washington il messaggio è arrivato chiaro e tondo. Citofonare al Copasir, il comitato parlamentare di controllo dell’intelligence di ritorno da una missione di quattro giorni negli States per saggiare il polso della politica e dei Servizi americani. Il tutto attraverso una serie di incontri istituzionali della delegazione guidata dal presidente Adolfo Urso. Tra gli altri, un passaggio al Pentagono, con il sottosegretario alla Difesa con delega all’intelligence Ronald Moultrie e il direttore per l’Europa Ilan Goldenberg, alla Casa Bianca un faccia a faccia con John Christopher Inglis, direttore nazionale per il ciberspazio. Il primo segnale sulla guerra russa in Ucraina: l’amministrazione Biden apprezza l’attivismo del governo guidato da Mario Draghi nel tentativo di compattare il ... Leggi su formiche (Di venerdì 17 giugno 2022) Prima le buone notizie: l’Italia è sulla mappa. Da Washington il messaggio è arrivato chiaro e tondo. Citofonare al, il comitato parlamentare di controllo dell’intelligence di ritorno da una missione di quattro giorni negli States per saggiare il polso della politica e dei Servizi. Il tutto attraverso una serie di incontri istituzionali della delegazione guidata dal presidente Adolfo Urso. Tra gli altri, un passaggio al Pentagono, con il sottosegretario alla Difesa con delega all’intelligence Ronald Moultrie e il direttore per l’Europa Ilan Goldenberg, alla Casa Bianca un faccia a faccia con John Christopher Inglis, direttore nazionale per il ciberspazio. Il primo segnale sulla guerra russa in Ucraina: l’amministrazione Biden apprezza l’attivismo del governo guidato da Marionel tentativo di compattare il ...

