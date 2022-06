Pizza Village Napoli, Noemi, 40 forni in azione e festa della mozzarella nel week-end tra rap, tammorra e gossip (Di venerdì 17 giugno 2022) Grande attesa per il primo fine settimana del Pizza Village Napoli 2022. Sabato 18 e domenica 19 segneranno, di fatto, la ripartenza dell’evento che torna dopo due edizioni di stop, due giornate emblematiche in passato per aver sempre registrato presenze record. La pizzeria più grande al mondo, con i suoi 40 forni distribuiti su una superficie di circa 30mila metri quadri, è pronta ad accogliere gli ospiti, stranieri e italiani, che hanno già acquistato in prevendita oltre 3.000 menù di degustazione. Entra nel vivo anche il programma eventi del Pizza Village Napoli 2022. La manifestazione, che ha dovuto registrare nel giorno di apertura l’assenza improvvisa del gruppo La Rappresentante di Lista impossibilitato a partecipare e ospitando ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 giugno 2022) Grande attesa per il primo fine settimana del2022. Sabato 18 e domenica 19 segneranno, di fatto, la ripartenza dell’evento che torna dopo due edizioni di stop, due giornate emblematiche in passato per aver sempre registrato presenze record. La pizzeria più grande al mondo, con i suoi 40distribuiti su una superficie di circa 30mila metri quadri, è pronta ad accogliere gli ospiti, stranieri e italiani, che hanno già acquistato in prevendita oltre 3.000 menù di degust. Entra nel vivo anche il programma eventi del2022. La manifest, che ha dovuto registrare nel giorno di apertura l’assenza improvvisa del gruppo La Rappresentante di Lista impossibilitato a partecipare e ospitando ...

Pubblicità

Giusy909012642 : raga per chi il 24 va al pizza village per vedere i due banditi a che ora partite, aiuto io non ci sono mai stata n… - protectnali : sti scemi hanno messo bell e buon gaia oggi al pizza village e mo non posso andarci - nalimyredqueen : OGGI C'È GAIA A NAPOLI E LA PAGINA DEL PIZZA VILLAGE SI DEGNA DI DIRLO SOLO ORA PERCHÉ PRIMA NON C'ERA TRA GLI OSPI… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - La 44ª Festa della Mozzarella al Pizza Village - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - La 44ª Festa della Mozzarella al Pizza Village -