Nuoto | Mondiali paralimpici 2022 | quarto oro per Simone Barlaam con record del mondo

Pubblicità

susydigennaro : RT @napolimagazine: Nuoto, Mondiali paralimpici: quarto oro per l'azzurro Barlaam - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto, Mondiali paralimpici: quarto oro per l'azzurro Barlaam - Nicola89144151 : Ecco tutte le informazioni sulla 1° giornata dei Mondiali di #Nuoto. Date pure un'occhiata se volete ??????????????… - zazoomblog : Nuoto Mondiali 2022: Leonardo Deplano positivo al Covid-19 deve rinunciare. Simone Cerasuolo a rischio - #Nuoto… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto, Mondiali paralimpici: quarto oro per l'azzurro Barlaam -

Domani prenderanno il via i2022 dia Budapest (Ungheria) e l'Italia è particolarmente attesa per quanto saprà fare in vasca, considerati gli ottimi ultimi risultati nelle competizioni internazionali a cui ha ......delper la prima volta in un Mondiale in vasca lunga: nel dorso tocca a lui, anche in quei 200 rimasti senza Restivo. Una vetrina importante dopo l'esperienza agli Europei e aidi ...Nuoto paralimpico, Mondiali 2022: Simone Barlaam conquista la quarta medaglia d'oro con record del mondo in Portogallo ...Poker di ori e poker di record per Simone Barlaam ai Mondiali di nuoto paralimpico in corso in Portogallo. (ANSA) ...