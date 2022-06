Pubblicità

Affaritaliani : Mics 2022, cardiochirurgia tra mininvasività e diagnosi precoce - tecnomedics : Al via il MICS 2022: congresso di cardiochirurgia con i massimi esperti internazionali -

Il Sole 24 ORE

Ogni anno in Europa vengono individuati 250mila nuovi casi di valvulopatia mitralica, ma le diagnosi troppo spesso sono tardive. A Lecce si è tenuto il, il congresso biennale della Mitral Academy che ha riunito in Puglia esperti internazionali di cardiochirurgia e del trattamento della patologia mitralica per analizzare le prospettive ...09/06/Lecce, 16 e 17 giugnoIl congresso internazionale dedicato alla cardiochirurgia mininvasiva amplia il campo di confronto: valvola mitralica, procedure combinate, nuovi device ... Mics 2022, cardiochirurgia tra mininvasività e diagnosi precoce - Il Sole 24 ORE Lecce, 17 giu. (askanews) - Ogni anno in Europa vengono individuati 250mila nuovi casi di valvulopatia mitralica, ma le diagnosi troppo spesso ...While others cruised ahead in the major golf tournament, Phil Mickelson didn’t have the best start to the 2022 U.S. Open. After the first round, Mickelson (+20000 to win with Tipico Sportsbook) was ...