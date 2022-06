LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Favaretto e Palumbo agli ottavi, attesa per Volpi ed Errigo (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.32: Assalto combattuto finora quello tra Errigo e Blaze, 4-4. 11.30: E’ in pedana Arianna Errigo contro la francese Anita Blaze. 11.25: Ci sarà dunque derby azzurro agli ottavi tra Favaretto e Palumbo. 11.24: Anche Francesca Palumbo accede agli ottavi di finale. Perentorio 15-3 alla rumena Calugareanu. 11.21: Francesca Palumbo conduce per 12-3. 11.20: Tutto facile per Martina Favaretto, che ha battuto per 15-2 la spagnola Maria Teresa Diaz. 11.16: 12-1 per Favaretto, mentre Palumbo è 8-2. 11.15: Anche Francesca Palumbo è in controllo. 7-2 per l’azzurra. 11.14: ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.32: Assalto combattuto finora quello trae Blaze, 4-4. 11.30: E’ in pedana Ariannacontro la francese Anita Blaze. 11.25: Ci sarà dunque derby azzurrotra. 11.24: Anche Francescaaccededi finale. Perentorio 15-3 alla rumena Calugareanu. 11.21: Francescaconduce per 12-3. 11.20: Tutto facile per Martina, che ha battuto per 15-2 la spagnola Maria Teresa Diaz. 11.16: 12-1 per, mentreè 8-2. 11.15: Anche Francescaè in controllo. 7-2 per l’azzurra. 11.14: ...

