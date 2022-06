L’Aston Villa si posiziona nella corsa per Gareth Bale (Di venerdì 17 giugno 2022) 2022-06-17 16:51:29 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: La squadra della Premier League Aston Villa, venerdì, ha avuto la sensazione di lanciare un colpo stravagante per il futuro free agent Gareth Bale. Il Claret e il Blue, ovviamente, hanno preso il loro posto in prima fila nei titoli dei giornali del calcio inglese ormai da diverse settimane. Ciò arriva con quelli in una posizione di potere a Villa Park che sono evidentemente giunti alla conclusione che il 14° posto del club in Premier League la scorsa stagione si è rivelato un po’ fuori dalle aspettative. A sua volta, è stata avviata un’importante campagna di reclutamento, per rafforzare i ranghi di Steven Gerrard in vista della campagna 2022/23. A questo punto, nonostante la ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 17 giugno 2022) 2022-06-17 16:51:29 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: La squadra della Premier League Aston, venerdì, ha avuto la sensazione di lanciare un colpo stravagante per il futuro free agent. Il Claret e il Blue, ovviamente, hanno preso il loro posto in prima fila nei titoli dei giornali del calcio inglese ormai da diverse settimane. Ciò arriva con quelli in una posizione di potere aPark che sono evidentemente giunti alla conclusione che il 14° posto del club in Premier League la sstagione si è rivelato un po’ fuori dalle aspettative. A sua volta, è stata avviata un’importante campagna di reclutamento, per rafforzare i ranghi di Steven Gerrard in vista della campagna 2022/23. A questo punto, nonostante la ...

