Johnny Depp accusa Amber Heard di essersi "reinventata" il processo durante la sua intervista (Di venerdì 17 giugno 2022) Johnny Depp ha recentemente rilasciato una dichiarazione attraverso i suoi legali accusando l'ex moglie Amber Heard di essersi 'reinventata' il processo per diffamazione. Johnny Depp ha accusato Amber Heard e il suo team legale di "essersi reinventati" il processo per diffamazione durante la sua ultima intervista, che l'attrice ha deciso di rilasciare subito dopo aver perso il procedimento legale contro l'ex marito. Una parte della suddetta intervista con Savannah Guthrie della NBC, che andrà in onda nella sua interezza questa sera su Dateline, è stata rilasciata su Peacock giovedì ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 giugno 2022)ha recentemente rilasciato una dichiarazione attraverso i suoi legalindo l'ex mogliedi' ilper diffamazione.hatoe il suo team legale di "reinventati" ilper diffamazionela sua ultima, che l'attrice ha deciso di rilasciare subito dopo aver perso il procedimento legale contro l'ex marito. Una parte della suddettacon Savannah Guthrie della NBC, che andrà in onda nella sua interezza questa sera su Dateline, è stata rilasciata su Peacock giovedì ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Johnny Depp sarebbe pronto a rinunciare ai milioni di dollari che Amber Heard gli deve in risarcimento se lei rinun… - martinamurruu : @whosfuckinjo quale amo, quella con Johnny Depp? - infoitcultura : Amber Heard choc nell'ultima intervista: «Amo ancora Johnny Depp». Ma poi mostra in tv le sue prove su botte e - infoitcultura : Johnny Depp: «Amber dice mi ama ancora? In realtà non vuole voltar pagina e vuole litigare di nuovo» - RaiNews : Nuova intervista di #Amber Heard: ecco gli appunti della mia terapista -