F1 GP Canada Montreal 2022 | qualifiche domani in tv | canale | orario e diretta streaming

Le qualifiche del GP del Canada 2022 a Montreal saranno visibili domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Caccia alla pole sulla pista nordamericana sulla quale non si corre dal 2019 che si prospetta come entusiasmante e serrata, ma prima è tempo di scendere in pista per la terza sessione di prove libere, con orari serali in virtù del fuso orario. Dunque alle ore 19 scatteranno le FP3, un'ora a disposizione di team e piloti con diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, diretta streaming su Sky Go. Alle ore 22 ecco le qualifiche, diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, diretta streaming su Sky Go.

