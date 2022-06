“Diva” | l’invito all’accettazione di sé de La Rappresentate di Lista

Leggi su zon

(Di venerdì 17 giugno 2022) La Rappresentante di, progetto fondato dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina, torna con un nuovo brano. Infatti, è disponibile da oggi, venerdì 17 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo “”. “” segue il successo di “Ciao Ciao”, il brano presentato al Festival di Sanremo e già certificato doppio Disco di Platino. “Io sono una, o non sono più niente”: scritto durante una session contestualmente al singolo sanremese, “” è un invito per tutte e tutti a sentirsi dive e divi,di sé e all’autodeterminazione. Ciascuno di noi ha la possibilità di sviluppare il percorso personale che desidera, di inseguire i propri sogni, e ha il diritto di non essere ferito e attaccato per le proprie ...