Pubblicità

WiAnselmo : RT @Mediagol: ACR Messina, Sciotto: “Niente offerte. Costretto a prendere decisioni anche dolorose” - Mediagol : ACR Messina, Sciotto: “Niente offerte. Costretto a prendere decisioni anche dolorose” - TuttoAvellinoit : Acr Messina, nessuna offerta formale. Il presidente Sciotto: 'Pronto ad azioni dolorose' - radiotaormina : Nessuna offerta formale, al momento, per l’acquisizione dell’ACR Messina. La società in una nota ha comunicato solo… - RICKYMorabito : RT @AcrMessina1900: L’Acr Messina precisa che, sino alle 19.30 della giornata di ieri, al di là di quattro manifestazioni di interesse espl… -

... spiegando che l'incarico è stato formalizzato quest'oggi e "porta in dote ai gialloblù un manager di grande esperienza maturata nella Sambenedettese, nel Rieti, nella Reggina e nell'". "...L'incarico è stato formalizzato quest'oggi e porta in dote ai gialloblù un manager di grande esperienza maturata nella Sambenedettese, nel Rieti, nella Reggina e nell'. A Gianni il compito ...L'ACR Messina, tramite una nota, comunica di non aver ricevuto alcuna offerta formale per l'acquisto della società ...Situazione difficile in casa ACR Messina, il patron Sciotto ha annunciato che non è pervenuta alcuna offerta formale per l'acquisizione del club, nonostante quattro ...