Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2022 ore 15 | 30

(Di giovedì 16 giugno 2022)DEL 16 GIUGNOORE 15.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SU VIA PONTINA CODE PER UN IN INCIDENTE TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DEECIMA IN DIREZIONE POMEZIA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LA VIA DEL MARE PER RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN SEGUITO ALLO SPEGNIMENTO DI UN VEICOLO IN VIAMME. ORA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO DALLE 21 DI QUESTA SERA E SINO ALLA STESSA ORA DI VENERDÌ 17 GIUGNO, È IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL GRUPPO FS ITALIANE, SONO GARANTITI I SERVIZI ESSENZIALI PER I TRENI REGIONALI NELLE FASCE ORARIE 06.00 -09.00 E 18.00 – 21.00. LO SCIOPERO INTERESSERA’ ANCHE ATAC DOMANI, VENERDI’ 17 DALLE 08.30 ALLE ORE 12.30, ...