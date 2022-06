Ultime Notizie – Ucraina, Tafuro Ambrosetti (Ispi): “Stretta di mano tra Draghi e Zelensky ha sorpreso” (Di giovedì 16 giugno 2022) La Stretta di mano fra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky “ha sorpreso l’Ucraina. Messa a confronto con quella tra Macron e Zelensky, ha mostrato un rapporto più rilassato tra il leader italiano e quello ucraino; si nota chiaramente una maggiore empatia di Zelensky verso Draghi rispetto a Macron”. E’ la considerazione all’Adnkronos di Eleonora Tafuro Ambrosetti, ricercatrice dell’Ispi, Istituto per gli studi di politica internazionale, che aggiunge: “La Stretta di mano è un fatto significativo. Il nostro paese aveva la cattiva fama di essere un cavallo di Troia dell’influenza russa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) Ladifra il presidente del Consiglio Marioe il presidente dell’Volodymyr“hal’. Messa a confronto con quella tra Macron e, ha mostrato un rapporto più rilassato tra il leader italiano e quello ucraino; si nota chiaramente una maggiore empatia diversorispetto a Macron”. E’ la considerazione all’Adnkronos di Eleonora, ricercatrice dell’, Istituto per gli studi di politica internazionale, che aggiunge: “Ladiè un fatto significativo. Il nostro paese aveva la cattiva fama di essere un cavallo di Troia dell’influenza russa ...

