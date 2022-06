Tom Hanks peggio della lobby Lgbt: “Solo un gay può fare la parte di un gay” (Di giovedì 16 giugno 2022) Tom Hanks supera a sinistra il politicamente corrotto e scolpisce: oggi non potrei più fare Philadephia, perché non sono gay. “E giustamente”, precisa, casomai non fosse chiaro il messaggio. Andasse a dirlo a Ugo Tognazzi e Michel Serrault, protagonisti, ma è Solo un esempio in un oceano, del Vizietto: la loro misura, delicatezza, ironia, seppe offrire uno spaccato illuminante di una dimensione, all’epoca, ancora non del tutto sdoganata. Per non dire, ma ne abbiamo già parlato, dell’incredibile, magistrale Alberto Lionello in “Un amore difficile”. Hanks sta in pratica decretando la fine del mestiere dell’attore: se Solo chi è in una certa condizione può ricoprire ruoli di una certa condizione, allora sbaracchiamo tutto. Il “vedi però che bravo, sembra davvero così”, la naturalezza con cui volar via ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 16 giugno 2022) Tomsupera a sinistra il politicamente corrotto e scolpisce: oggi non potrei piùPhiladephia, perché non sono gay. “E giustamente”, precisa, casomai non fosse chiaro il messaggio. Andasse a dirlo a Ugo Tognazzi e Michel Serrault, protagonisti, ma èun esempio in un oceano, del Vizietto: la loro misura, delicatezza, ironia, seppe offrire uno spaccato illuminante di una dimensione, all’epoca, ancora non del tutto sdoganata. Per non dire, ma ne abbiamo già parlato, dell’incredibile, magistrale Alberto Lionello in “Un amore difficile”.sta in pratica decretando la fine del mestiere dell’attore: sechi è in una certa condizione può ricoprire ruoli di una certa condizione, allora sbaracchiamo tutto. Il “vedi però che bravo, sembra davvero così”, la naturalezza con cui volar via ...

