Sondaggi, crolla il gradimento di Draghi (e del governo): è al 49,3%. Tra i partiti è testa a testa FdI-Pd. Perde l’1% il M5s (Di giovedì 16 giugno 2022) A pochi giorni dal flop del referendum sulla Giustizia e dalla tornata elettorale amministrativa, crolla di 2,6 punti percentuali il gradimento del presidente del Consiglio Mario Draghi, che scende sotto la quota del 50% (49,3 per l’esattezza). In discesa del 3,1% anche il gradimento dell’intero governo, che si attesta al 41,6%. E’ quanto emerge dal Sondaggio Euromedia research per La Stampa che fa il quadro sulle intenzioni di voto degli italiani dopo la tornata elettorale di domenica. Crollo di gradimento dell’esecutivo che si registra nonostante il 65,2% degli intervistati abbia dichiarato che il voto di domenica non ha messo in difficoltà il governo. testa a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) A pochi giorni dal flop del referendum sulla Giustizia e dalla tornata elettorale amministrativa,di 2,6 punti percentuali ildel presidente del Consiglio Mario, che scende sotto la quota del 50% (49,3 per l’esattezza). In discesa del 3,1% anche ildell’intero, che si atal 41,6%. E’ quanto emerge dalo Euromedia research per La Stampa che fa il quadro sulle intenzioni di voto degli italiani dopo la tornata elettorale di domenica. Crollo didell’esecutivo che si registra nonostante il 65,2% degli intervistati abbia dichiarato che il voto di domenica non ha messo in difficoltà ila ...

