Napoli, uccide a coltellate la madre: 17enne sottoposto a fermo (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ stato sottoposto a fermo da parte del pm il ragazzo di 17 anni accusato di aver ucciso la madre nella serata di ieri in pieno centro a Napoli. Il giovane era stato bloccato subito dopo il fatto: sul posto era intervenuta la Polizia mentre i vigili del fuoco erano entrati da una finestra perché il ragazzo si era barricato in casa. Le indagini mirano ora a ricostruire il quadro familiare e cosa possa aver scatenato tanta violenza: il giovane è accusato di aver inferto numerose coltellate alla donna. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ statoda parte del pm il ragazzo di 17 anni accusato di aver ucciso lanella serata di ieri in pieno centro a. Il giovane era stato bloccato subito dopo il fatto: sul posto era intervenuta la Polizia mentre i vigili del fuoco erano entrati da una finestra perché il ragazzo si era barricato in casa. Le indagini mirano ora a ricostruire il quadro familiare e cosa possa aver scatenato tanta violenza: il giovane è accusato di aver inferto numerosealla donna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

fanpage : ??Una donna è stata uccisa in casa dal figlio, forse al termine di una lite. L’episodio è accaduto su via Mezzocanno… - RaiNews : È successo in pieno centro cittadino, in una traversa di via Mezzocannone, nel cuore della movida di #Napoli - petergomezblog : Napoli, 17enne uccide la madre a coltellate al termine di una lite: si indaga sui motivi del gesto… - tusciaweb : 17enne uccide la madre adottiva a coltellate dopo una lite Napoli - 17enne uccide la madre a coltellate dopo una l… - infoitinterno : Napoli, ragazzo di 17 anni uccide la mamma a coltellate dopo una lite -