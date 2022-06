Metro A, dal 4 Luglio chiude alle 21 per 18 mesi: ecco tutte le informazioni (Di giovedì 16 giugno 2022) Da Lunedì 4 Luglio, per 18 mesi, la linea A della Metropolitana chiuderà per lavori di manutenzione. Dallo stesso giorno, per sei mesi, si fermerà anche il tram Otto. Il motivo è lo stesso: lavori di manutenzione. In questo caso per consentire la sostituzione dei binari. Sono già tante le polemiche dei cittadini che, dato il disagio, vogliono sapere quali saranno le alternative. Leggi anche: Venerdì 17 Giugno: sciopero nazionale dei trasporti Metro A chiude per 18 mesi, le informazioni Come riporta ilMessaggero, il testo del decreto Trasporti, varato ieri dal Governo, consente a Campidoglio e Atac di continuare a far circolare regolarmente le linee B e C “con un numero sufficiente di treni e definendo contestualmente un cronoprogramma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 giugno 2022) Da Lunedì 4, per 18, la linea A dellapolitanarà per lavori di manutenzione. Dallo stesso giorno, per sei, si fermerà anche il tram Otto. Il motivo è lo stesso: lavori di manutenzione. In questo caso per consentire la sostituzione dei binari. Sono già tante le polemiche dei cittadini che, dato il disagio, vogliono sapere quali saranno le alternative. Leggi anche: Venerdì 17 Giugno: sciopero nazionale dei trasportiper 18, leCome riporta ilMessaggero, il testo del decreto Trasporti, varato ieri dal Governo, consente a Campidoglio e Atac di continuare a far circolare regolarmente le linee B e C “con un numero sufficiente di treni e definendo contestualmente un cronoprogramma ...

