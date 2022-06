Matteo Berrettini, che rischio: contro Kudla rischia la debacle in due set, poi si riprende e si qualifica per i quarti al Queen’s (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo la vittoria all’Atp 250 di Stoccarda, continua il periodo positivo di Matteo Berrettini sull’erba. Nel torneo del Queens, da sempre kermesse che in qualche modo ‘prepara’ a Wimbledon, il tennista italiano si è qualificato per i quarti di finale. La gara degli ottavi contro Kudla, però, è stata più complicata del previsto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo la vittoria all’Atp 250 di Stoccarda, continua il periodo positivo disull’erba. Nel torneo del Queens, da sempre kermesse che in qualche modo ‘prepara’ a Wimbledon, il tennista italiano si èto per idi finale. La gara degli ottavi, però, è stata più complicata del previsto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

Eurosport_IT : MATTEO SOFFRE MA VA AI QUARTI ???? L'americano Kudla a tratti domina contro Berrettini ma alla fine la spunta l'ital… - Eurosport_IT : MATTEO IN FINALEEEEE! ?????? Berrettini la spunta due volte al tie-break ed elimina Oscar Otte. Si prende la sua seco… - WeAreTennisITA : M A T T E O ?????? Quasi tre mesi dopo l'operazione alla mano, Berrettini torna e vince il torneo di Stoccarda batten… - funkybumblebee : RT @Alenize82: E pensare che tre anni fa Matteo #Berrettini non credeva di poter giocare così bene su #Erba A rileggere ora questo post…… - flamanc24 : RT @LorenzoAndreol4: Lotta come un leone e vince anche questa Matteo!!! Dopo 2h e 40 di battaglia #Berrettini supera in rimonta Denis Kudla… -