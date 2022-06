Mario Draghi: 'Vogliamo la pace ma l'Ucraina deve difendersi' (Di giovedì 16 giugno 2022) Guerra in Ucraina, morte, distruzione e crimini di guerra: 'A Irpin ho sentito orrore e speranza, speranza per la ricostruzione e per il futuro. Noi oggi siamo qui per questo, per aiutare l'Ucraina a ... Leggi su globalist (Di giovedì 16 giugno 2022) Guerra in, morte, distruzione e crimini di guerra: 'A Irpin ho sentito orrore e speranza, speranza per la ricostruzione e per il futuro. Noi oggi siamo qui per questo, per aiutare l'a ...

FerdiGiugliano : 'Oggi è una giornata storica per l’Europa. Italia, Francia e Germania e Romania sono venuti in Ucraina per offrire… - FerdiGiugliano : 'Questo è il momento dell’Europa. Dobbiamo raccogliere le sfide che abbiamo davanti a noi con coraggio, con lo stes… - FerdiGiugliano : 'Vogliamo che si fermino le atrocità e vogliamo la pace. Ma l’Ucraina deve difendersi se vogliamo la pace, e sarà l… - itsaudade : RT @Gianl1974: L'Unione Europea ribadisce categoricamente la sua disponibilità ad aiutare l'Ucraina - Mario Draghi - DiegoZardini : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Da Kiev la Diretta della conferenza stampa del premier Mario Draghi #ANSA -