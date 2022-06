Mantra per affrontare l'estate: perdere in centimetri, ma non di eleganza (Di giovedì 16 giugno 2022) Il cruccio di ogni donna in estate, a tutte le età? Scoprire le gambe. Per chi ha 50 anni o 40 gli shorts sono uno scoglio difficile da superare. Ma spesso anche a 30 o a 20 i pantaloncini rappresentano un problema. Non è una questione di fisico, piuttosto di self confidence. Mostrare con orgoglio le proprie imperfezioni non deve più essere un tabù: la verità è che non ci sono regole su quali shorts indossare, ma solo tendenze da seguire in fatto di pantaloncini per l’estate 2022 e outfit da cui prendere spunto per abbinarli con stile. Leggi anche › Come vestirsi a 50 anni: 12 regole di stile rubate agli esperti di moda Ecco 5 idee per la stagione calda che perdono in centimetri, ma non di eleganza. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 16 giugno 2022) Il cruccio di ogni donna in, a tutte le età? Scoprire le gambe. Per chi ha 50 anni o 40 gli shorts sono uno scoglio difficile da superare. Ma spesso anche a 30 o a 20 i pantaloncini rappresentano un problema. Non è una questione di fisico, piuttosto di self confidence. Mostrare con orgoglio le proprie imperfezioni non deve più essere un tabù: la verità è che non ci sono regole su quali shorts indossare, ma solo tendenze da seguire in fatto di pantaloncini per l’2022 e outfit da cui prendere spunto per abbinarli con stile. Leggi anche › Come vestirsi a 50 anni: 12 regole di stile rubate agli esperti di moda Ecco 5 idee per la stagione calda che perdono in, ma non di. ...

Pubblicità

dario39355099 : RT @pattoletta: Ripetilo come un mantra ??'la Sangria deve macerare fino a domani per gli amici'. ?? 'Ma si dai assaggi solo per sentire co… - StefanoJazz : RT @janavel7: Giorgia Meloni è quello che è, ma credere che per sconfiggerla basti definirla mille volte 'fascista', come un mantra, è un'… - LorenzoFracassa : RT @filippothiery: 'ndo vai vai, 'ndo te giri te giri, al lavoro e nel tempo libero, a passeggio o a svolgere commissioni, dal meccanico o… - Roberto81347051 : @diceNiNi Ma dove sono i fascisti?il mantra dell'antifascismo sta per ripartire alla luce delle nuove elezioni poli… - debbymj88 : @BANGTANITA_B1CS @BTS_twt Ciao Army?? Grazieper aver creato questa bellissima possibilità. In realtà é sempre diffic… -