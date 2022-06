Le canzoni di Mario Merola | le sceneggiate e l’amore per Napoli conquistarono anche Bono Vox

(Di giovedì 16 giugno 2022) Non basterebbero lediper dipingere una delle città più belle del mondo. Lui, il Re della sceneggiata, ha saputo raccontarein tutte le sue sfumature, dalla più drammatica e romantica a quella più dura e spietata, ma sempre con la passione che è tipica soltanto di un artista a tutto tondo. Il Re della sceneggiata Raccontarein poche righe è impossibile, perché parliamo di un uomo che ha saputo esportare l’arte napoletana in tutto il mondo attraverso le sue interpretazioni, lee il suo carisma. Soprattutto,aveva un cuore che ancora oggi pulsa fortissimo al centro della Terra. È il caso de Il Mammasantissima, film di Alfonso Brescia del 1979.aveva già pasteggiato ...

Le canzoni sono come i figli. Forse 'Non dirgli mai' perché mi ha aperto le porte del mondo'. Il duetto più indimenticabile che rifarebbe subito 'Il mio primo con Mario Merola. E quello con Lucio ...