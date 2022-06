La crisi delle criptovalute causerà il fallimento dei “miners” meno sostenibili?

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 16 giugno 2022) C’è già chi lo chiama “inverno crypto”, il terzo dopo quelli del 2013-2014 e del 2018. Effettivamente, le notizie dei primi mesi del 2022 – e soprattutto degli ultimi giorni – non lasciano presagire nulla di buono per il Bitcoin e le altre: un settore responsabile di notevoli emissioni di gas serra, in quanto il meccanismo necessario per convalidare le transazioni ed estrarre nuove monete digitali (le cosiddette attività di mining) è dispendioso e inefficiente in termini energetici. Dietro questac’è un intricato insieme di co-fattori, tra cui l’inflazione e il rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed e della Bce. Da gennaio a maggio 2022, il mercatocrypto ha perso una cifra pari a 1.500 miliardi di dollari in valore complessivo. Lunedì 13 giugno è stato uno dei giorni più lugubri dell’esistenza di ...