Inter e Lukaku, passi da gigante (Di giovedì 16 giugno 2022) MILANO - L' Inter accelera per Romelu Lukaku e ieri ha avuto il primo contatto con il Chelsea . Tutto tramite Zoom, ma il "particolare" che al colloquio con l'ad Marotta, il ds Ausilio, l'avvocato ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 16 giugno 2022) MILANO - L'accelera per Romelue ieri ha avuto il primo contatto con il Chelsea . Tutto tramite Zoom, ma il "particolare" che al colloquio con l'ad Marotta, il ds Ausilio, l'avvocato ...

Pubblicità

DiMarzio : .@Inter, segnali incoraggianti per il ritorno di Romelu #Lukaku: i nerazzurri e il #Chelsea si incontreranno di nuo… - AlfredoPedulla : #Lukaku: i contatti tra i club non sono diretti, ma solo attraverso avvocato #Ledure. La richiesta prestito del… - DiMarzio : #Inter, le ultime su #Lukaku e #Dybala | #calciomercato - _TheDade : RT @tancredipalmeri: L’Inter rischia in tipo 48 ore di chiudere Dybala-Lukaku. A me pare un successo talmente clamoroso, da non poter non… - serieAnews_com : ?? #Inter, #Lukaku è più vicino: con il #Chelsea ballano 5 milioni ?? e #Dumfries può essere la chiave -