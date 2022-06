Pubblicità

serenel14278447 : Governo: Calenda, ultimatum Salvini-Conte un giochino - giorgiovascotto : RT @BenedettaFrucci: Il centro può diventare determinante per formare qualsiasi governo, o può restare lettera morta. Tutto sta nella volon… - DraghiTroika : Caro @luigidimaio IL 40% voto’ contro ingresso nel governo del tuo amico banchiere. Oggi sarebbe il 80%. Quindi las… - angelosavoia1 : RT @AlessandroPipi4: Letta ha appena detto riferendosi a Calenda e Renzi che li vuole nel campo largo perché sono stati sostenitori del gov… - GiorgioAntonel1 : RT @erretti42: Ci mancava giusto Calenda con la proposta della coalizione Ursula con a capo Draghi come soluzione del prossimo Governo del… -

Trentino

... tenendo la lingua a freno verso Letta e i nervi saldi con. Ma come spesso accade, i ... Non poniamo veti, ma i fatti parlano chiaro, eravamo nel Conte 2 insieme e a quelabbiamo staccato ...Per Carlo, leader di Azione, l'ultimatum di Matteo Salvini e di Giuseppe Conte è "un giochino per prendere qualche voto differenziandosi, perchè soffrono la condizione del". "Come tutti i ... Governo: Calenda, ultimatum Salvini-Conte un giochino - Italia-Mondo ROMA, 16 GIU - Per Carlo Calenda, leader di Azione, l'ultimatum di Matteo Salvini e di Giuseppe Conte è "un giochino per prendere qualche voto differenziandosi, perchè soffrono la condizione del gover ...Carlo Calenda, con Azione, lancia l’opa sull’area Draghi. Dopo l’exploit a Roma, insieme a +Europa, raggiunge risultati esaltanti nei grandi centri interessati dal voto amministrativo con percentuali ...