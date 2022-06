Ginnastica artistica, Luca Lino Garza e Mario Macchiati in finale alla World Challenge Cup di Koper (Di giovedì 16 giugno 2022) A Koper (Slovenia) si è aperta la tappa della World Challenge Cup di Ginnastica artistica, il terzo circuito internazionale per importanza. L’Italia si è distinta nella prima giornata di qualificazioni, strappando la qualificazione a ben tre Finali di Specialità. Luca Lino Garza ha firmato una doppietta personale tra corpo libero (quinto punteggio, 13.750) e cavallo con maniglie (settimo, 13.250). Mario Macchiati si è guadagnato l’atto conclusivo al cavallo con l’ultimo punteggio utile (ottavo con 13.000). Andrea Cingolani non prosegue la propria avventura in terra balcanica: undicesimo al corpo libero (13.100) e agli anelli (13.150). Garza e Macchiati torneranno in pedana sabato per ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) A(Slovenia) si è aperta la tappa dellaCup di, il terzo circuito internazionale per importanza. L’Italia si è distinta nella prima giornata di qualificazioni, strappando la qualificazione a ben tre Finali di Specialità.ha firmato una doppietta personale tra corpo libero (quinto punteggio, 13.750) e cavallo con maniglie (settimo, 13.250).si è guadagnato l’atto conclusivo al cavallo con l’ultimo punteggio utile (ottavo con 13.000). Andrea Cingolani non prosegue la propria avventura in terra balcanica: undicesimo al corpo libero (13.100) e agli anelli (13.150).torneranno in pedana sabato per ...

